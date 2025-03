Terzotemponapoli.com - Italia-Germania. Bierhoff: “Nel 1982 mi piaceva l’Italia”

: “Nelmil’”“Scelsi il numero 20 per Paolo Rossi. Conte non era un avversario simpatico. Del lavoro di Spalletti penso”.Oliverè stato il centravanti che ha regalato l’Europeo alla suanel 1996 con una doppietta in finale. Inha giocato, si è vinto uno scudetto con il Milan, è un profondo conoscitore del calcio anche per la sua importante carriera dirigenziale. La Gazzetta dello Sport lo ha intervistato il giorno prima di.IL SUO PRIMO– “Il Mondiale militare. Perdemmo 2-0. Avevo 19 anni e dall’altra parte c’erano anche Vialli e Ferrara. Si diceva già che fossero grandi calciatori. Ma si parlava anche di un ragazzo che sarebbe esploso, anche se non era a quel torneo: Paolo Maldini”.