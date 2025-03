Italia contro Germania – line -up statistiche e anteprima

Leggi su Justcalcio.com

della partita perLaspera di estendere il loro record imbattuto nella Lega delle Nazioni quando visitano l'nella prima tappa dei quarti di finale di domani sera.La squadra di Julian Nagelsmann ha superato la loro piscina del Gruppo 3 che includeva anche i Paesi Bassi, la Bosnia-Erzegovina e l'Ungheria per raggiungere gli ultimi otto. Quel record ha mantenuto il fattore di feelgood intorno alla squadra dopo la loro corsa verso i quartieri di Euro 2024 quando sono stati battuti in tempo supplementare da un goal dell'ultimo gioco di Mikel Merino della Spagna.Il pubblico tedesco aveva visto abbastanza e con i giovani talenti in crescita Jamal Musiala e Florian Wirtz ancora per raggiungere il loro apice, il futuro sembra luminoso per Die Mannschaft.