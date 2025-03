Lapresse.it - Italia-Cina: con Iccf e Ccpit nuovi accordi per consolidare le relazioni

Prosegue e si rinforza la collaborazione strategica tra Italy China Council Foundation-e il China Council for the Promotion of the International Trade-perlecommercialie incoraggiare gli investimenti. I due enti hanno organizzato a Milano un evento esclusivo che ha visto la partecipazione di Ren Hongbin, Presidente del, in visita incon una delegazione composta da sessanta rappresentanti di imprese e di organizzazioni governative cinesi tra cui il China International Exhibition Center-CIEC, organizzatore della China International Supply Chain Expo (CISCE), in programma a Pechino dal 16 al 20 luglio prossimi. Il Forum economico e commerciale, che si è tenuto a Palazzo Castiglioni, è stato seguito da circa duecento partecipanti e ha dato l’opportunità ai presenti non solo di entrare in contatto con i vertici del– il più importante ente di promozione economica e commerciale operante in, che ingloba la China Chamber of International Commerce, e ha sedi in tutto il territorio nazionale oltre a numerosi uffici nel mondo – ma anche di interagire direttamente con le imprese cinesi presenti, in incontri business2business informali, che si sono tenuti a margine dell’evento.