Italia blocco Inter presente Doppia sfida in Nazionale

L’si prepara a scendere in campo contro latedesca a San Siro. Nel frattempo gli azzurri continuano ad allenarsi ad Appiano Gentile, con dueisti quasi certi di un posto da titolare. TITOLARI – A poco più di due giorni dalla delicatatrae Germania, gli Azzurri continuano ad allenarsi al centro sportivo dell’. A scendere in campo a San Siro, ci sarà anche un duetto nerazzurro. Nella formazione titolare provata dal CT Luciano Spalletti, ci saranno sia Alessandro Bastoni che Nicolò Barella, con Davide Frattesi che continua a restare il jolly preferito del CT pronto ad entrare a gara in corso., non soloscudetto! UnanellaCOMPATTI – L’allenatore dell’proverà a vincere sulla Germania con qualchegranitico. Oltre a quelloista, da semprenella formazionena, ci saranno anche tre giocatori del Napoli che come quelli dell’vorranno equilibrare bene le forze in vista della lotta scudetto.