Israele infiamma in protesta contro Netanyahu

Inla nazione divampa inle ultime misure di. Ed era ora! Il premier israeliano sta letteralmente giocando con il fuoco: ormai a Gaza assistiamo a quello che non fatica a definire un massacro senza fine, con 400 morti in pochi giorni, 130 bambini uccisi.ha ripreso i bombardamenti sulla Striscia di Gaza con una violenza devastante, interrompendo bruscamente il cessate il fuoco. La scia di sangue conta già oltre 400 vittime palestinesi, tra cui 130 bambini, una cifra che non può essere definita altro che una strage di innocenti.ha giustificato questa offensiva sostenendo che Hamas non ha rispettato gli accordi di tregua, ma la realtà è checontinua a esercitare una punizione collettiva su un popolo già stremato da decenni di occupazione e blocco economico.