Ismea il vino italiano segna record di 8 miliardi di euro di export

ROMA (ITALPRESS) – L’vinicoloha superato nel 2024 il traguardo degli 8didi fatturato, esportando oltre frontiera quasi 22 milioni di ettolitri.Il nuovoè stato raggiunto anche grazie alla corsa alle scorte dinegli Stati Uniti, a causa della minaccia di dazi sui prodotti made inpa da parte del Presidente Trump. Secondo le elaborazionisui dati ISTAT, a trainare le vendite sui mercati internazionali sono state, ancora una volta, le bollicine, che rappresentano oggi il 25% dell’in volume e il 20) del valore maturato sui mercati esteri.I dati, evidenziano poi una crescita sostenuta per i vini a denominazione di origine protetta (DOP), che chiudono l’anno con un incremento del 6,5% in valore e del 7,6% in volume, grazie anche al contributo positivo dei vini fermi.