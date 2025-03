Ilrestodelcarlino.it - Iren Green Park, doppio evento. Dal viaggio dell’Alis New World fino alla musica dell’Elrow Town

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Se la Rcf-Arena stenta, e tende a riproporre un po’ i soliti noti, Ligabue in testa, col massimo rispetto per la sua passata carriera artistica, la sorella minore, dipendente dmedesima società di gestione "C.Volo", l’si lancia verso l’estate con un paio di eventi, ovviamente parametratilocation, di alto livello. Nella struttura prospiciente l’anfiteatro Rcf tra fine aprile e fine maggio andranno in scena due show di rilevanza nazionale. Il primo in ordine di tempo, in calendario da mercoledì 30 aprile a domenica 4 maggio, è l’Alis New, uno spettacolo per tutta la famiglia che ha fatto registrare il tutto esaurito nelle date italiane del tour invernale. Filo conduttore delle due ore di allestimento, la letteratura fantastica dell’800, partendo dal capolavoro senza tempo di Lewis Carroll: Alice nel paese delle meraviglie.