Internews24.com - Inzaghi Inter, il Triplete non è un miraggio! Il patto stretto nello spogliatoio: spunta il retroscena

Leggi su Internews24.com

di Redazione, ilnon è un! Ilil. Ecco cosa si sono detti i calciatori tra di loroSimoneha alzato sensibilmente l’asticella, non nascondendosi affatto sulle ambizioni della suaper questa stagione: la volontà è di continuare a lottare su tutti i fronti, Serie A, Champions League e Coppa Italia (compreso il Mondiale per Club di giugno), sognando uno storico. La convinzione è ormai maturata anche all’no dellonerazzurro dove, stando al Corriere dello Sport, i calciatori avrebberountra di loro.– «Si può fare. Dentro l’c’è la convinzione che ilnon sia un. Avere questo tipo di pensiero, evidentemente, non significa che ilverrà conquistato, ma certo verrà fatto ogni sforzo per inseguire un traguardo clamoroso.