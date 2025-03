Internews24.com - Inzaghi Inter, il tecnico sulle orme di Herrera: il club lo premia col rinnovo! Il progetto della società

Simone Inzaghi ha ormai creato un'Inter a sua immagine e somiglianza, portando il club ai vertici del campionato italiano ma anche del panorama europeo. La Gazzetta dello Sport sottolinea come l'Inter adesso cammini stabilmente sulla scia dei più grandi allenatori della storia del club meneghino, come "il Mago" Helenio Herrera. Il club di Viale della Liberazione progetta il rinnovo di contratto per blindarlo. «Simone Inzaghi ha, infatti, completato il processo di identificazione con il momento nerazzurro: l'immagine sua e dell'Inter si sovrappongono, segno che il club sta vivendo un momento speciale. Così Simone cammina davvero sulla scia dei grandi: il più iconico e vincente nerazzurro, il Mago Helenio Herrera, potrebbe essere in scia, e non è più un'eresia dirlo.