Inzaghi e il rinnovo con l’Inter | questa è la garanzia che chiederà a Marotta – ESCLUSIVA

Il futuro di Simoneè tutto da scrivere. La proposta delc’è, ma la risposta dipende da un dettaglio che può cambiare tutto. Ecco cosa abbiamo appresoe ilconè lache(Foto: Ansa) – serieanews.comQualcuno giura di averlo sentito sussurrare anche tra i tavolini del bar della Pinetina: Triplete. Una parola che alevoca ricordi indelebili, ma che adesso sembra tornata di moda. E non per nostalgia.squadra,stagione, ha tutto per riprovarci. Lo Scudetto è lì, a portata di mano, e vincere a Bergamo ha dato ulteriore fiducia. La Coppa Italia può diventare una realtà concreta. La Champions League? Beh, mai dire mai quando hai un gruppo che ci crede davvero. E poi c’è il Mondiale per Club, che già da solo potrebbe bastare a dare un senso ala annata.