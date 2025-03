Universalmovies.it - Invincible S3 | Recensione dei nuovi episodi su Prime Video

Torna, più violenta ed entusiasmante che mai,, la serie animata targata. Questa è la nostra, come oramai noto, nasce come adattamento dell’omonimo fumetto creato da Robert Kirkman e disegnato da Cory Walker. Le atmosfere dei comic book che narrano le gesta di “” sono magistralmente trasferite sul piccolo schermo oramai da due stagioni e con questa nuova sessioneca la serie si rivela ancor più accattivante. Cecil è preoccupato per la probabile venuta dei Viltumiti, per tale motivo allena senza sosta Mark. Quest’ultimo fa di tutto per evitare Eve e, nel frattempo, si prende cura del fratello Oliver che è cresciuto rapidamente ed ora è un esuberante ragazzino con tanta voglia di conoscere il mondo e di aiutare gli altri. Sono passati solo sei mesi da quando Mark ha sconfitto Angstrom Levy ma le ferite intime che lo scontro ha lasciato insembrano indelebili.