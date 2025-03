Interstellar | guida al cast e ai personaggi del film

Leggi su Cinefilos.it

ale aidelIldi(qui la nostra recensione) riunisce vincitori di Oscar, giovani attori affermatisi in seguito e alcune vere e proprie leggende della recitazione, tutti riuniti per dar vita alla più epica delle avventure fantascientifiche di Christopher Nolan. Ambientato in un futuro in cui le risorse naturali della Terra sono state prosciugate al punto da renderla inabitabile,racconta dunque della missione spaziale alla ricerca di un nuovo pianeta su cui far vivere la razza umana. Ha così inizio un viaggio attraverso lo spazio e il tempo, nel quale si sfidano le leggi della fisica dando vita a scenari estremamente complessi.LEGGI ANCHE:: la spiegazione del finale deldi Christopher NolanIldi Christopher Nolan è infatti pieno di idee fantascientifiche audaci e di immagini meravigliose, come ci si può aspettare dall’acclamato regista.