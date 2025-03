Internews24.com - Inter Women, Magull dice addio alla Nazionale tedesca: «Lascio con orgoglio e profonda gratitudine! Ora il mio capitolo in Italia continuerà…»

Leggi su Internews24.com

di Redazione: «con! Ora il mioincontinuerà.» Le parole della centrocampista nerazzurraDopo 77 presenzenazionali e 22 gol, Lina, centrocampista dell’abbandonerà lafemminile. Ecco il suo messaggio di salutifederazioneLE PAROLE- «Dopo un’attenta riflessione, ho deciso di concludere il mio viaggio con la. Dire queste parole è incredibilmente difficile per me: è direa unche ha plasmato la mia vita in così tanti modi, pieno di alti e sfide intense, ma anche momenti indimenticabili e magici. Ora è giunto il momento per me di lasciar andare cone un cuore pieno di ricordi meravigliosi.