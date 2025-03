Calciomercato.it - Inter, via Acerbi e De Vrij: rinforzo dall’Indonesia, dentro due big

Leggi su Calciomercato.it

L’è pronta a stravolgere la propria difesa. Bastoni e Bisseck saranno confermati per la prossima stagione, ma i nerazzurri hanno bisogno di due centrali nuovi di zecca e di valore.: la corsa per i due nuovi centraliFrancescoclasse 1988, Stefan Declasse 1992. A rispettivamente 37 e 33 anni, in estate i due difensori centrali ex Lazio potrebbero lasciare l’. O almeno, secondo le ultime notizie di mercato sarebbe questa l’intenzione della società che si starebbe muovendo con forza per due alternative.Entrambi i calciatori negli ultimi anni sono stati utilizzati da Simone Inzaghi al centro della difesa a tre, salvo adattarsi per esigenze anche nel ruolo di braccetto.In estate però potrebbero sbarcare a Milano due calciatori più giovani, capace senza problemi di alternarsi sia in mezzo che sul centro-sinistra.