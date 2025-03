Rompipallone.it - Inter, pessime notizie dall’Argentina: Lautaro Martinez è infortunato

Arrivanoper Simone Inzaghi:.Il successo di domenica sera per 2-0 in trasferta contro l’Atalanta, è un piccolo tesoretto che l’può portarsi con sé in vista del finale di stagione. I nerazzurri, complice il pareggio del Napoli contro il Venezia per 0-0, hanno allungato a tre punti sul secondo posto occupato dagli uomini di Conte e a sei dal terzo posto della Dea. Il campionato, però, è tutt’altro che finito. Al rientro dalla sosta, la Beneamata è la squadra di testa che avrà più impegni da qui a fine stagione.Oltre ai nove incontri in campionato, gli uomini di Inzaghi saranno impegnati nei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco e nelle semifinali di Coppa Italia contro il Milan. Un tour de force da qui al termine della stagione che culminerà con il Mondiale per Club negli Stati Uniti.