Inter Inzaghi resta la certezza! Si pensa anche al futuro

Simonesi gode l’e allo stesso tempo aspetta indicazioni per il. Marotta vuole continuare con lui e presto ci si siederà a tavola per definire il prossimo rinnovo di contratto.– Mentre l’sogna il secondo scudetto consecutivo che manca dall’era Mourinho, in casa nerazzurra sial. Sia in panchina, per quanto riguarda Simonesia invece per quanto riguarda il mercato estivo. Marotta è stato chiaro su quale via si muoverà l’dele allo stesso tempo, in viale della Liberazione si continua are insieme ad. Negli anni passati ad Appiano Gentile, c’è da dire che Simoneha sempre alzato l’asticella in su senza mai fare i conti in tasca.vede l’nel suo: presto un contattoPRESENTE – Lo stesso tecnico adesso, a tre mesi dalla fine della stagione,al treble e – non nascondendosi – lo mima in conferenza stampa.