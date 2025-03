Inter-news.it - Inter, 4 Nazionali ritornano ad Appiano Gentile. La situazione – Sky

L’sta vivendo una sosta per ledominata dalla speranza di recuperare una serie di calciatori importanti per le sue ambizioni stagionali. Le novità riguardano 4 suoi giocatori al momento infortunati.IL PUNTO – L’vede 4 calciatori rientrare adper provare a recuperare in maniera più rapida dai rispettivi infortuni. Durante la sosta per le, infatti, gli infortunati Nicola Zalewski, Piotr Zielinski, Matteo Darmian e Federico Dimarco si trovano a Milano per svolgere del lavoro personalizzato finalizzato a rendere più plausibile il proposito dello staff tecnico nerazzurro. In questo senso, la speranza è di poter recuperare qualcuno degli infortunati per il rientro dalla sosta, con l’Udinese che sarà la prima avversaria da affrontare domenica 30 marzo a San Siro.