Innovare i percorsi tecnici Ne parla Stefano Versari

Si rifletterà sulle sfide dell’educazione nel contesto attuale e sulle strategie per coniugare specializzazione tecnica e umanesimo tecnologico durante l’incontro di domani alle 14.30 nella sede Engim Ravenna di via Punta Stilo 59. Ospite sarà, autore dell’articolo ‘Per l’innovazione deie professionali’, già capo dipartimento del Ministero dell’Istruzione e direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna. Aprirà l’incontro padre Antonio Teodoro Lucente, presidente della fondazione Engim, concluderà Marco Muzzarelli, direttore nazionale Engim. L’evento è aperto a docenti e operatori del settore.