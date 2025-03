Inter-news.it - Inler: «Lucca e Bijol? Gran carriera. Con l’Inter daremo il massimo»

ha parlato di mercato con Lorenzoe Jakanel mirino del. Proprio i nerazzurri saranno i prossimi avversari dell’Udinese in campionato.– In casa Udinese, alcuni giocatori piacciono a diversi top club italiani. Sia l’attaccante che il difensore sono nel mirino del. Queste le parole di Gokhan, responsabile dell’area tecnica friulana: «Ognuno di loro ha dimostrato di dare ilquest’anno. Abbiamo subito reagito, posso solo dire che meritano unade, ma ancora non abbiamo finito. Ci mancano tante partite e devono ancora dimostrare. Ma sono contento con tutti perché ascoltano e lavorano duro». A proposito di, fa parte di una lunga e importante lista che vede al suo interno anche altri giocatori.parla di mercato anche della prossima partita controSCUDETTO – Lo stessoha poi risposto alla domanda sulla corsa al titolo e allo stesso tempo sulla prossima sfida tra Inter e Udinese: «A Napoli bella esperienza, il campionato è bello.