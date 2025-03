Calcionews24.com - Inghilterra, Palmer rinuncia alla convocazione con la nazionale: i dettagli

Leggi su Calcionews24.com

Il centrocampista del Chelsea hatocon lainglese e non sarà disponibile per le sfide contro Albania e Lettonia: iIl centrocampista del Chelsea Colenon sarà a disposizione di Gareth Southgate per il doppio impegno contro Albania e Lettonia, sfide valide per la qualificazione ai Mondiali del 2026. .