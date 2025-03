Calciomercato.it - Infortunio Retegui: le condizioni e quante partite salta

Leggi su Calciomercato.it

Problema per l’attaccante Mateocon la maglia della Nazionale italiana: a riferire le ultime sull’dell’italo-argentino è Rai Sport, che aggiunge che si tratta di undi tipo muscolare. Brutta tegola per l’allenatore, anzi gli allenatori: anche Luciano Spalletti infatti sarà costretto a rimandarlo a casa.Quest’annosi è imposto come centravanti titolare dell’Atalanta, sfruttando l’di Scamacca ad agosto 2024, che lo ha portato a Bergamo in una sorta di “operazione lampo” costata a Percassi 22 milioni più bonus. Tuttavia, la sua stagione non è stata priva di intoppi: a dicembre 2024 ha subito unmuscolare durante Atalanta-Empoli, che lo ha tenuto fermo ai box per tre settimane, consentendogli di rientrare solo nel 2025, nella gara contro il Napoli che si è disputata il 18 gennaio.