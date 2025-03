Tvplay.it - Infortunio Lautaro Martinez, per Inzaghi è un vero dramma: panico totale!

In casa Inter, di fatto, c’è della preoccupazione per le condizioni fisiche del capitano. L’ultimo turno di campionato, di fatto, è stato per l’Inter una vera e propria manna dal cielo per l’Inter. La squadra di Simone, visto anche il pari a sorpresa del Napoli rimediato a Venezia, ha aumentato il proprio margine sul secondo posto., perè un! (LaPresse) tvplay.itL’Inter, grazie al successo contro l’Atalanta, ha infatti adesso tre punti di vantaggio sugli azzurri secondi. Nel frattempo, però, in casa nerazzurra è scattato l’allarme per quanto riguarda.Inter, preoccupazione per le condizioni di: ecco gli ultimi aggiornamentiCome quanto riportato dal media ‘SportsCenter’, infatti, l’attaccante dell’Inter potrebbe saltare il prossimo match dell’Argentina contro l’Uruguay.