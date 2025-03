Internews24.com - Infortunio Lautaro, l’argentino potrebbe saltare anche le prime gare con l’Inter dopo la sosta? Le ultime

di Redazione, il capitano delsarà a disposizione di Inzaghi per lela? Cosa filtra sui tempi di recupero delDumfries e Thuram, ritorna in Italiail capitano delMartinez, che per un problema muscolare salterà entrambi gli impegni dell’Argentina. L’attaccante avrebbe dovuto giocare per la sua nazionale le partite di qualificazione per i Mondiali 2026 contro l’Uruguay e il Brasile. La squadra di Scaloni è attualmente in testa al girone con un vantaggio consistente di 5 punti sull’Uruguay, a sei giornate dalla conclusione del torneo di qualificazione. Il “Toro” ha dovuto abbandonare il ritiro a causa di unal bicipite femorale destro che lo costringerà a fermarsi per tutta ladelle nazionali.