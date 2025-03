Internews24.com - Infortunio Lautaro, arrivano nuovi aggiornamenti dall’Argentina! Le ultime

di Redazione! Ecco le condizioni del Toro, dopo il consulto con lo staff medicoCome riportato da Pasquale Guarro, ci sarebbero novità importanti sulle condizioni diMartinez, che è partito alla volta dell’Argentina per gli impegni con la sua Nazionale. Lo staff medico dell’Inter e quello della Seleccion sarebbero in contatto per capire come gestire al meglio, ma sembrerebbe essere emerso un problemi di breve entità. Ancora tanta precauzione, ma situazione che sicuramente andrà monitorataDialoghi in corso tra staff medico dell’Inter e quello dell’Argentina sulle condizioni fisiche diMartinez. I primi consulti avrebbero lasciato emergere un problemino di lieve entità a carico del centravanti, per cui l’esclusione del capitano nerazzurro contro l’Uruguay.