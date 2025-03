Internews24.com - Infortunio Dumfries, a giorni gli esami: le sensazioni sui tempi di recupero. L’Inter ha una speranza!

di Redazione, agli: lesuidiha unaper l’andata contro il Bayern MonacoL’rimediato da Denzelè certamente l’unica nota negativa del successo ottenuto dalcontro l’Atalanta al Gewiss Stadium per 0 a 2. La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni fisiche dell’esterno olandese, il quale dovrebbe saltare sia l’Udinese che la gara d’andata in Coppa Italia contro il Milan.– «Non ci sarà Denzelnel motore delche ripartirà dopo la sosta, il 30 marzo contro l’Udinese. Lo staff medico valuterà l’olandese in questie solo allora potranno essere messe a fuocostiche precise, ma i primicondotti in nazionale suggeriscono uno stop di un paio di gare: per, che si è fermato nel 2-0 all’Atalanta per un problema alla coscia destra, niente Udinese e niente derby di andata di Coppa Italia, in programma il 2 aprile.