Infortunio Douglas Luiz, il centrocampista accelera i tempi? C'è la data del suo rientro: tutti gli aggiornamenti

Ci sono aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda le condizioni di Douglas Luiz di proprietà della Juventus arrivato in estate dall'Aston Villa attualmente fermo ai box. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport di oggi il centrocampista brasiliano vuole sfruttare questa sosta per lasciarsi definitivamente alle spalle il suo problema: l'obiettivo è tornare a disposizione già per la sfida col Genoa.