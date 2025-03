Ilgiorno.it - Inferno e abusi dietro le sbarre. Stupri in carcere, scatta l’allarme: "È la causa del 20% dei suicidi"

"Il caso di violenza sessuale ina Monza ha “scoperchiato” una situazione che noi denunciamo da anni e di cui nessuno vuole parlare: sono centinaia, ogni anno, i casi di violenze sessuali, sopraffazioni, umiliazioni subìte da compagni di cella nei penitenziari come negli istituti per minori. Le conseguenze per i detenuti che subiscono la violenza sono devastanti specie a livello psichico sino ae tentativi dio, oltre a varie forme di autolesionismo". A parlare è Aldo Di Giacomo, segretario generale del Sindacato Polizia Penitenziaria, che si occupa quotidianamente di cosa avviene dentro le carceri. "Quando non arrivano le indagini a scoprirlo come nel caso del detenuto tunisino che a Monza ha violentato il compagno di cella, c’è la riprova che forse solo l’1% delle violenze sessuali inviene denunciato, per paura, vergogna, con i più deboli costretti a pagare l’assenza di misure di tutela".