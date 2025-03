Leggioggi.it - Indennità di malattia e visite fiscali: online la nuova pagina Inps. Le regole aggiornate

Disponibilesul portaleunadedicata all’die allemediche di controllo per i lavoratori dipendenti e gli iscritti alla Gestione Separata. Tutela economica in caso disui controlli, sanzioni, domande: sono tutte informazioni messe a disposizione in questa sezione, sempre consultabile. Ledi controllo medico-fiscale sono infatti un aspetto cruciale del sistema di verifica dell’: servono ad accertare l’effettiva incapacità temporanea al lavoro del dipendente. I lavoratori sono tenuti a rispettare precisi orari di reperibilità in, per consentire il controllo medico, che può avvenire sia su richiesta del datore di lavoro che d’ufficio da parte dell’. In caso di assenza ingiustificata, sono previste sanzioni che possono arrivare alla sospensione o alla revoca dell’