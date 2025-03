Iltempo.it - Incontro EFSA-Coldiretti, "discussione costruttiva": le parole di Alberto Spagnoli

“Oggi, insieme al direttore diBernhard Url, abbiamo incontrato i rappresentanti diper un confronto in merito ai cibi derivati da colture cellulari e da fermentazione di precisione” ha dichiaratoSpagnolli, Senior Policy Coordinator di. “Abbiamo avuto unache, a nostro avviso, ha contribuito a chiarire le preoccupazioni e le istanze sollevate dae l'approccio dialle valutazioni di sicurezza. Abbiamo evidenziato come la richiesta di "fare luce" avanzata daè in linea con l'obiettivo di. Nella valutazione della sicurezza per il consumo umano di nuovi alimenti, anche per le richieste presentate prima del 1º febbraio 2025, la normativa UE impone adi applicare sempre i più alti standard di valutazione scientifica.