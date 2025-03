Ilrestodelcarlino.it - Incidente tra bici: travolta da un’altra donna, la insegue e la denuncia

Rimini, 19 marzo 2025 – Uno scontro come tanti, di quelli che capitano ogni giorno. Lei, una 40enne straniera che lavora come badante, tenta di frenare all’incrocio, ma la suacletta elettrica non risponde ai comandi a causa di un guasto, e finisce così per travolgerein. Entrambe cadono violentemente a terra, poi si rialzano e iniziano a discutere animatamente in strada sulle responsabilità dell’. La lite va avanti per un po’, accorrono altre persone, ma all’improvviso lache ha investito l’altra, una 70enne svedese che vive da molti anni a Rimini, risale ine se ne va. “Devo correre al lavoro”. Lainvestita, nonostante le ferite riportate nella caduta a terra, non ci sta e decide di inseguirla in. Arriva fino alle Celle, riesce a trovare l’altrae riprendono a litigare, poi la badante se ne va e la svedese, ancora fortemente dolorante, chiama il 118 e gli agenti della polizia locale viene portata in ambulanza in ospedale.