Incidente sull’A1 | investito e ucciso da automobilista mentre attraversa la strada

Terribile: un uomo ha perso la vita dopo essere stato travoltotentava dire la carreggiata. Il conducente responsabile non si è fermato, proseguendo la sua corsa. La tragedia si è verificata all’alba di mercoledì 19 marzo, intorno alle 6, al chilometro 509, tra Orte e Ponzano Romano.MortoLe autorità stanno effettuando gli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’. Secondo le prime informazioni, sembra che la vittima stessendo la carreggiata, ma restano ancora da chiarire le cause. Non è ancora certo se nei pressi ci fosse un veicolo in avaria o se il tratto fosse interessato da un cantiere con operai al lavoro.Tratto dell’A1 chiusoTemporaneamente è stato chiuso il tratto compreso tra Orte e Ponzano Romano, in direzione Roma.