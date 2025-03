Anteprima24.it - Incidente sulla Fondo Valle Vitulanese: auto sfonda il guardrail, 20enne in ospedale

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoGravequesta mattina, dove una Fiat Panda, per cause ancora in corso di accertamento, è finita violentemente contro il. L’impatto è stato devastante: ilha perforato l’abitacolo, distruggendo la parte anteriore del veicolo. Alla guida c’era una ragazza di 20 anni, che è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata d’urgenza in. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’.L’ha causato rallentamenti lungo la strada, con il traffico regolato dallerità per consentire i rilievi e la rimozione del mezzo.L'articoloilinproviene da Anteprima24.it.