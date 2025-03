Lortica.it - Incidente stradale ad Arezzo: ciclista 82enne trasportato in ospedale

, 19 marzo 2025 – Unsi è verificato questa mattina ad, all’incrocio tra via Vittorio Veneto e via Arno. Il 118 dell’Asl Tse è stato attivato alle ore 11:25 per soccorrere undi 82 anni coinvolto in uno scontro con un’automobile.Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Bianca die l’auto infermieristica, che hanno prestato le prime cure all’uomo prima di trasportarlo in codice 2 all’San Donato. Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma necessitano di ulteriori accertamenti medici.Anche la polizia municipale è giunta sul luogo dell’per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’accaduto. Al momento non sono state fornite ulteriori informazioni sulle cause dello scontro. L'articoloadinproviene daNews.