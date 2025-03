Ilrestodelcarlino.it - Incidente oggi a Medicina: si schiantano tre veicoli, san Vitale bloccata e traffico in tilt

(Bologna), 19 febbraio 2025 - Un risveglio difficile, quello di, per i residenti die i tanti pendolari che si dovevano spostare per lavorare. Da ore, infatti, la sanOvest, all'altezza di Fossatone, frazione di, èa casa di uno scontro fra tre mezzi: un camion, un autocarro e una macchina. Non è chiaro al momento la dinamica, al vaglio della Polizia Municipale. I tre coinvolti, una donna (alla guida dell'auto) e due uomini sugli altri mezzi, non sarebbero feriti a quanto si apprende. Il, che si sta protraendo, è dovuto al fatto che i mezzi incidentati, a partire dal camion, stanno tuttora occupando la carreggiata e per la loro rimozione ci vorrà tempo. A veicolare il, in ausilio alla Locale, i carabinieri che consigliano strade alternative perché la sanè del tuttoal momento.