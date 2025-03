Anteprima24.it - Incidente mortale per una buca, condannato un funzionario del Comune

Tempo di lettura: 2 minutiUncomunale, responsabile del settore Urbanistica, è statoper omicidio stradale per unavvenuto su una strada con manto dissestato e caratterizzato dalla presenza di buche e ghiaia, perché aveva l’obbligo giuridico di provvedere alla sicurezza e manutenzione delle strade. Lo ha stabilito il Tribunale di Napoli Nord, che haFrancesco Cicala, all’epoca dei fatti responsabile del settore 4 deldi Villaricca, nel Napoletano.La vicenda è quella dell’avvenuto il 18 ottobre 2015, quando il 20enne Alessandro Selvaggio, impegnato nelle consegne delle pizze, perse il controllo del suo scooter mentre percorreva via Roma. Il ragazzo, gravemente ferito, finì in ospedale, dove morì cinque giorni dopo, il 23 ottobre, a seguito delle lesioni riportate.