Ilrestodelcarlino.it - Incidente in autostrada fra Bologna e Modena sud: code e disagi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 19 marzo 2025 –e coda infino a 4 chilometri registrate in tarda mattinata tra il bivio A1/A14-Taranto esud per uncausato da un furgone di trasporto carne che si è ribaltato disperdendo sulla carreggiata tutta la carne. Autostrade consiglia l’entrata verso Milano:sud, mentre l’uscita consigliata provenendo daCasalecchio su Raccordo A1-A14Casalecchio. L’è esattamente al km 184+600: il traffico defluisce su una sola corsia.oggi a Medicina: si schiantano tre veicoli, san Vitale bloccata e traffico in tilt I consigli per la viabilità A chi da Roma viaggia in direzione di Milano, Autostrade consiglia di uscire aCasalecchio, sul Raccordo di Casalecchio, percorrere la SS9 via Emilia e di fare rientro indalla stazione diSud.