Salernotoday.it - Incidente frontale tra auto sulla Via del Mare: due feriti in ospedale

Leggi su Salernotoday.it

Paura, questa mattina, lungo la Via dela Castellabate, dove duemobili (Renault Megane e Peugeot 2008) si sono scontrate frontalmente per cause in corso di accertamento. Nel violento impatto la Peugeot 2008 è uscita fuori dalla carreggiata. I soccorsiSul posto sono giunti i.