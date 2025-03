Ilgiorno.it - Incidente con il monopattino a Rho: grave ragazzino di 15 anni

Rho (Milano) - Un ragazzo di 15è rimastomente ferito a Rho, in provincia di Milano, dopo essere caduto mentre si trovava alla guida di unelettrico. Il ragazzo è stato ricoverato in gravi condizioni ma stabili, in codice rosso, all'ospedale di Niguarda. L’è avvenuto alle 18.30 di martedì 18 marzo in via Gorizia a Rho, una via a senso unico tra case basse, piccoli stabili residenziali. Non ci sarebbero altre persone o veicoli coinvolti. Sul posto, oltre al 118, anche la Polizia locale di Rho.