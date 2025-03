Thesocialpost.it - Incidente con il monopattino a Rho: grave ragazzino di 15 anni

A Rho, cittadina nell’hinterland milanese, un ragazzo di 15è stato coinvolto in unmentre guidava unelettrico. L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì 18 marzo, precisamente intorno alle 18:30, lungo via Gorizia, una strada a senso unico caratterizzata da edifici residenziali di modeste dimensioni.Secondo le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo senza il coinvolgimento di altri veicoli o persone. Non sono ancora del tutto chiare le dinamiche della caduta, ma pare che ilpossa aver urtato un ostacolo sulla carreggiata o che il ragazzo abbia tentato una manovra rischiosa. Subito dopo l’, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi, e gli agenti della Polizia locale di Rho, incaricati di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.