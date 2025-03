Quifinanza.it - Incentivi per il fotovoltaico 2025, via alle domande per il bonus aziende

A partire dore 12 di venerdì 4 aprile, le imprese avranno la possibilità di presentare la domanda per accedereagevolazioni destinate a sostenere i programmi di investimento finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica tramite impianti solari fotovoltaici o minieolici, in modo da ridurre la loro dipendenza dfonti energetiche tradizionali.Maggiore attenzione al Sud ItaliaLe agevolazioni previste dal decreto sono destinatePmi che intendono investire in impianti per l’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Le agevolazioni sono concesse attraverso una procedura valutativa a graduatoria e assegnate ai programmi di investimento con spese ammissibili comprese tra 30mila euro e un milione, nella misura massima del:30% per le medie imprese;40% per le micro e piccole imprese;30% per la componente aggiuntiva di stoccaggio dell’energia elettrica nell’investimento;50% per la diagnosi energetica.