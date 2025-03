Romadailynews.it - Inceneritore Santa Palomba, Ignazio Marino (Greens/Efa): PE censura l’Italia, accolta mia richiesta

L’eurodeputatoMarino, è intervenuto a nome del Gruppo Greens/EFA, nel corso della discussione della petizione presentata al Parlamento europeo dall’Unione dei Comitati contro l’die sostenuta da 13 mila firmatari. Marino ha chiesto e ottenuto un’azione didel Parlamento Europeo nei confronti del. “La scelta dell’incenerimento è di natura politica – ha dichiarato l’Eurodeputato Marino ai colleghi ed ai rappresentanti della Commissione Europea presenti in aula – Le realizzazione di un impianto di incenerimento con capacità pari a 600mila tonnellate di rifiuti l’anno è espressione di una scelta intenzionale di abbandonare le azioni di riciclaggio, recupero e riuso dei materiali, con un’impostazione che di fatto contribuisce esclusivamente ad alimentare tale impianto e non a rendere virtuosa la gestione dei rifiuti in linea con le norme e gli obiettivi UE di neutralità climatica entro il 2050.