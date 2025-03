Thesocialpost.it - Incendio in un capannone di 1300 metri quadrati di un’azienda agricola: il fuoco ha inghiottito 130 rotoballe di foraggio, mangimi e macchinari

Unè scoppiato nella notte tra il 18 e il 19 marzo all’interno disituata in via Filzi, nel comune di Rosà, in provincia di Vicenza. Le fiamme hanno interessato undi circa 1.300, contenente 130diagricoli. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita nell’episodio.Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili delprovenienti da Bassano del Grappa, Vicenza e Cittadella, con tre autopompe, due autobotti, un mezzo di supporto e un totale di 12 operatori. Gli interventi di spegnimento hanno permesso di circoscrivere l’, evitando ulteriori danni alla struttura e alle aree circostanti. Attualmente sono in corso le operazioni di bonifica, che secondo le previsioni potrebbero protrarsi fino al pomeriggio.