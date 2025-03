Triesteprima.it - Incassa migliaia di euro, non finisce i lavori e "scompare": imprenditore friulano truffa i triestini

Unartigiano di 49 anni, che vive in provincia di Udine, è stato denunciato per l'ipotesi di reato diai danni di due coniugiresidenti in Carso. Secondo quanto si apprende, i carabinieri hanno concluso le indagini a carico di F.F. (queste le iniziali dell'uomo.