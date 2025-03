Anteprima24.it - Inaugurazione dei pozzi in Valle Telesina, NdC: “UIn passo fondamentale”

Tempo di lettura: 1 minuto“L’deiinè un fatto storico per la città e la provincia di Benevento che compiono unverso l’autosufficienza idrica. Un fatto serio, di grande importanza per i cittadini a cui il nostro leader Mastella ha dato un contributo politico notevole, anche attraverso una moral suasion continua su Ente idrico e Regione: a fronte di ciò sono un atto di puro infantilismo politico uscite mediatiche polemiche e totalmente fuori luogo e contesto”, lo scrive in una nota la segreteria provinciale di NDC.“Il parlamentare di FI continua a segnalarsi solo per alimentare una conflittualità mediatica sgrammaticata: sugli ospedali eviti il populismo e faccia piuttosto la sua parte, con il Ministro che sostiene, per risolvere i grandi problemi di ordine nazionale che attanagliano la sanità, a cominciare dalla fuga dei medici dai pronto soccorso che ha effetti devastanti per i nosocomi delle aree interne.