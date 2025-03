Ilgiorno.it - In Valmalenco la stagione è agli sgoccioli. È tempo di bilanci: “Per il turismo serve fare di più”

Sondrio – Sfide, evoluzione e futuro del settore turistico in. Lainvernale sta ormai per andare in archivio, le prossime saranno le ultime settimane nelle quali gli appassionati potranno sciare, camminare e ciaspolare inprima che gli impianti chiudano. Èdi riflessioni, come ricorda il direttore del consorzio turistico Sondrio eRoberto Pinna: “Dobbiamo riflettere sulle ragioni per cui in aree dal grande potenziale non si riesca a generare maggior attrattività nel. Il nostro territorio ha un richiamo potente, è un luogo dove natura, avventura e tradizione si intrecciano creando un’esperienza unica. Eppure ilrisulta, per certi versi, statico. Il comparto è costantemente in crescita ma c’è ancora tanto da. Le aree interne dovrebbero essere viste come lo spazio della possibilità, c’è bisogno di un cambio di passo e di prospettiva.