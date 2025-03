Ilgiorno.it - In Val Seriana in azione Sole, il cane che scova bocconi avvelenati: scoperto un uomo intento a maneggiare esche

Leggi su Ilgiorno.it

Ardesio (Brescia), 19 marzo 2025 – Unin aiuto di altri cani, capace direseminati da chi non ama il migliore amico dell', tanto da arrivare a cercare di ucciderne alcuni a caso. Nelle scorse ore è entrato in, il-agente dell’Unità cinofila della Polizia Provinciale di Brescia, addestrato per le operazioni antibracconaggio e antiveleno., il suo conduttore e altri colleghi in forza a Brescia sono stati chiamati a dare supporto ai colleghi della Polizia Provinciale di Bergamo per le attività di bonifica in seguito agli accertamenti scattati per l’avvelenamento di unnei boschi della Valsi è messo subito al lavoro nei boschi di Ardesio, fra le località Zulino e Monte Zanetti. Nel corso delle operazioni di bonifica, a circa 1.