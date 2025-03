Ilrestodelcarlino.it - In trincea contro il disagio giovanile

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Prenderà il via domani un nuovo ciclo di incontri, intitolato #FuoriDaiMargini, che ha come obiettivo la prevenzione delgrazie a confronti, laboratori e all’intervento di esperti del campo medico e sociale. L’iniziativa, promossa dall’associazione La Città che Verrà in collaborazione con Cooperativa Pathos, Associazione Noi Donne, Associazione Astra e Unione degli Universitari, prevede un ciclo di sei incontri che si terranno tra Cinema Nuova Luce e Circolo Cittadino. "Il nostro obiettivo – spiegano gli organizzatori - è affrontare il tema delattraverso un percorso di dialogo e sensibilizzazione che coinvolgerà adolescenti, famiglie, insegnanti e professionisti del settore sociale e psicologico. L’idea è nata in risposta a recenti episodi di devianzache hanno interessato il territorio.