In The White Lotus 3 è spuntato dal nulla Sam Rockwell con il monologo più spiazzante che si sia mai ascoltato in tv

Nell'episodio 5, The3 ingrana tutte le marce che non aveva ancora utilizzato. Succede di tutto, pure di veder spuntare Sam, premio Oscar per Tre manifesti a Ebbing, Missouri e, nella vita, marito di Leslie Bibb, qui intenta a interpretare una delle tre amiche in vacanza in Thailandia dopo anni di vite separate.The3 è in esclusiva su SKY e streaming su NOWL'attore non ha alcuna interazione con la consorte sul set della serie antologica su ricchi che sbandano o deragliano durante una vacanza di lusso, per indossare invece i panni di un vecchio amico di Rick, il personaggio interpretato da Walter Goggins. L'uomo lo raggiunge a Bangkok per fornirgli del materiale necessario al suo piano di vendicare la morte del padre. Si tratta di una pistola (sì, ora le armi in gioco nella nuova stagione sono due) che gli consegna in albergo, dove poi entrambi si fermano per un drink e due chiacchiere.