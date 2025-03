Ilrestodelcarlino.it - In ricordo di Marco Biagi, un premio per la solidarietà. “La sua memoria rivive nel bene”

Bologna, 19 marzo 2025 – Nel giorno del, nel giorno della festa del papà in cui un papà –, il giuslavorista ucciso dalle Nuove Br nel 2002 a Bologna – fu tolto ai suoi figli, un dolore che non si cancella si trasforma, ancora una volta, in costruzione, speranza, prospettiva. La direzione di QN e il Resto del Carlino, con ilstare e il favore della famiglia, per il 2026 istituisce il ‘per laSociale’. Tutto ciò avviene, non a caso, a pochissimi giorni dal 140esimo compleanno de il Resto del Carlino, che cade il 21 marzo., oltre a essere stato un nostro collaboratore, ha lasciato un’eredità incancellabile: “Siamo contenti che ladipossa vivere nel segno positivo e concreto di chi opera per ildegli altri”, dice la famiglia.