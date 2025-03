Metropolitanmagazine.it - In occasione del 70° compleanno di Pino Daniele arriva il nuovo singolo “Una parte di me”

: a sorpresa nella giornata odierna, nella quale il cantautore avrebbe compiuto 70 anni, del suo onomastico e della Festa del Papà, esce in digitale “UnaDi Me” .Il brano inedito è una toccante dedica dia Francesco, il suo figlio più piccolo. Nella foto di copertina, scattata dal secondogenito Alessandro, sono ritrattie Francesco che si guardano negli occhi. Con un gesto che sottolinea ancora una volta l’intimità del brano, è stato lo stesso Francesco a scrivere il titolo della canzone nella cover. UnaDi Me è stato composto nel 2009, in un periodo di passaggio tra la produzione di un disco acustico e l’idea di un album di remake arricchito con qualche inedito. L’artistanopeo produsse l’accompagnamento di chitarra, registrando anche un paio di take di voce.